Siracusa, piante di marijuana in giardino e droga in garage: arresti

Una coppia di coniugi, lui di 24 anni e lei di 44, è stata arrestata da carabinieri di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato quattro chili di marijuana e 110 grammi di hashish. La droga era nascosta in un'autorimessa annessa alla casa in cui i due vivono. In un terreno, invece, i carabinieri hanno scoperto oltre 50 piantine di marijuana.