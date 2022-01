Migranti: la Mare Jonio a Lampedusa, ma 70 vanno a Pozzallo

Da giorni la nave della Ong chiede un porto sicuro per gli oltre 200 migranti a bordo e ieri la situazione si è sbloccata

È stato autorizzato lo sbarco di 142 dei migranti soccorsi dalla Mare Jonio a Lampedusa. Gli altri 70 arriveranno, invece, in serata, a Pozzallo, sulle motovedette della Guardia costiera: le operazioni di trasbordo sono già in corso davanti alla costa di Lampedusa. Da giorni la nave della Ong chiede un porto sicuro per gli oltre 200 migranti a bordo e ieri la situazione si è sbloccata.