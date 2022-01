Droga, proposto allontanamento di 50 minori dalle famiglie a Palermo

"La Procura dei minori - ha detto la pm Annamaria Palma - ha avviato un progetto senza precedenti, sulla base di alcuni episodi recenti". Cinque bambini negli ultimi mesi sono finiti in ospedale per avere ingerito a casa sostanze stupefacenti

Cinquanta bambini e ragazzi palermitani nati in famiglie dove circola e si traffica droga sono sotto osservazione da parte della Procura dei minorenni che progetta di allontanarli dall'ambiente familiare. L'ha annunciato, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, l'avvocato dello Stato Annamaria Palma.

Gli episodi

"La Procura dei minori - ha detto Palma - ha avviato un progetto senza precedenti, sulla base di alcuni episodi recenti". Cinque bambini negli ultimi mesi sono finiti in ospedale per avere ingerito a casa sostanze stupefacenti, mentre altri sono stati sorpresi dalle forze di polizia mentre aiutavano i genitori a confezionare droga da spacciare. Si tratta di ragazzi che non vanno a scuola (l'evasione scolastica a Palermo arriva al 27%) e vengono coinvolti in attività criminali: sono duemila i procedimenti avviati con imputati minorenni. La Sicilia è la terza regionale italiana dove si spaccia più droga. "È un imperativo categorico - ha concluso Annamaria Palma - difendere i più piccoli e i più fragili".