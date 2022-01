I vigili del fuoco per ore sono stati impegnati a spegnere i roghi, in via Modica e poi in via Tindari

Seconda notte consecutiva di incendi di rifiuti a Palermo, soprattutto nel quartiere Borgo Nuovo. In fiamme cataste di spazzatura accumulate a fianco ai cassonetti, accumulate da giorni e non raccolte dalla Rap. I vigili del fuoco per ore sono stati impegnati a spegnere i roghi, in via Modica e poi in via Tindari.