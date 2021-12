Palermo, cantiere edile con 5 operai in nero: uno percepiva reddito

A Palermo la guardia di finanza bloccato i lavori di un cantiere edile nel quartiere Cruillas e sanzionato l'impresa che impiegava lavoratori in nero e un operaio che percepiva il reddito di cittadinanza.

I controlli

I controlli rientrano negli interventi coordinati dal "tavolo permanente per la legalità e la sicurezza sul lavoro" disposto dalla prefettura di Palermo. L'accesso al cantiere è stato eseguito dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano, insieme ai funzionari dell'azienda sanitaria provinciale e dell'Inail, l'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Durante le operazioni, sono stati trovati cinque operai non assunti. Per questo i finanzieri hanno multato i titolari delle attività con due maxi-sanzioni, che vanno da 12.960 a 77.760 euro. Uno dei lavoratori percepiva il reddito di cittadinanza. L'operaio è stato segnalato al locale ufficio Inps per la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.