Rapina a Cinisi, tabaccaio ferito con il calcio della pistola

A Cinisi, in provincia di Palermo, c'è stata una rapina in Corso Umberto. Tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione in una tabaccheria e hanno bloccato uno dei titolari che stava andando a depositare l'incasso. L'uomo ha reagito e uno dei rapinatori lo ha colpito alla testa con il calcio della pistola.

La vicenda

I banditi gli hanno strappato i soldi dalle mani, alcune migliaia di euro e sono fuggiti a bordo di un'auto. Sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano su quanto accaduto. Il commerciante è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti per medicare la ferita.