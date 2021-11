Rissa a Paternò con tentativo di raid punitivo in ospedale

A Paternò, nel Catanese, cinque italiani, di età compresa tra i 28 e i 59 anni, e due romeni, di 29 e 50 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata dai carabinieri. Lo scontro è stato ripreso da telecamere di sicurezza della zona. Inizialmente il proprietario di un bar e alcuni suoi avventori erano intervenuti per tentare di sedare una rissa tra romeni davanti al locale. Ma i 'pacieri' hanno finito per partecipare allo scontro e si poi sono poi rinchiusi nell'esercizio commerciale per proteggersi.

Le indagini

Dalla visione delle immagini delle telecamere di sicurezza si vede il tentativo di un gruppo di romeni di entrare nel bar colpendo violentemente la porta d'ingresso con calci, pugni, porte e sedie. All'arrivo dei carabinieri sul posto sono stati trovati alcuni stranieri feriti e sono stati portati in ospedale. Nel frattempo, i militari hanno bloccato un tentativo di raid da parte degli italiani che erano recati al 'Santissimo Salvatore' per "chiarire la questione" dopo che alcuni dei romeni avevano annunciato una 'vendetta' sul locale. I carabinieri si sono frapposti tra i due gruppi evitando un altro scontro, questa volta in ospedale.