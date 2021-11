Palermo, controlli in cantieri edili, 12 denunciati e sei in "nero"

In quattro cantieri è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Dodici tra datori di lavoro e committenti denunciati, sette cantieri irregolari e sei lavoratori in nero o irregolari. È il bilancio di una serie di ispezioni da parte del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Palermo. Sono stati decine i lavoratori controllati e di questi sei non erano assunti con regolare contratto di lavoro.

I controlli

In quattro cantieri è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per 12 tra datori di lavoro e committenti sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza come ponteggi, quadri elettrici e recinzioni non correttamente installati, mancata formazione ed informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione del personale a visite mediche obbligatorie. Le sanzioni ammontano complessivamente ad oltre 190mila euro.