Palermo, spaccano la vetrina di una gioilleria e rubano preziosi

Hanno spaccato la vetrina della gioielleria "Regalandia" di via Principe di Belmonte, a Palermo, inaugurata appena un anno fa, portando via orologi e oggetti preziosi per un valore ancora da quantificare. A segnalare il furto, intorno alle 4.30 del mattino, è stato l'istituto di vigilanza privata che sorveglia l'esercizio. All'arrivo dei carabinieri i ladri erano già fuggiti. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona.