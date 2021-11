Rapinano supermercato a Catania: arrestato 17enne, si cerca complice

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania in quanto accusato di aver rapinato insieme a un complice - non ancora identificato - un supermercato di via Lessona. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto grazie alle immagini registrate dalla telecamere di sorveglianza. Il rapinatore si è avvicinato all'addetto alle casse e lo ha minacciato verbalmente, facendosi consegnare la somma custodita all'interno del registratore di cassa per poi fuggire a piedi insieme ad un complice che faceva da palo. Il giovane è stato bloccato nella sua abitazione con addosso gli stessi vestiti che sarebbero stati usati durante la rapina. Il minorenne è stato rinchiuso in un Centro di Prima Accoglienza.