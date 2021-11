Palermo, lite tra fidanzati: entrambi feriti e portati in ospedale

Una ragazza di 22 anni è stata ferita al volto e alle braccia, forse con un coltello da cucina, dal fidanzato di 23 anni, che durante la lite è a sua volta rimasto ferito alla mano. È successo nella notte tra sabato e domenica a Palermo nel quartiere Noce, in via Matteo Silvaggio. La giovane è stata trasportata all'ospedale Civico, il ragazzo al Policlinico. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile.