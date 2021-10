Gdf sequestra 132mila articoli contraffatti nel Catanese

I titolari di un esercizio commerciale di Misterbianco sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore e ricettazione

In un esercizio commerciale di Misterbianco, nel Catanese, la guardia di finanza del capoluogo etneo ha sequestrato oltre 132mila articoli contraffatti. Tra la merce individuata dai militari figurano portachiavi delle più famose case automobilistiche, orologi, giocattoli e articoli per la scuola con alcuni dei personaggi più noti ai bambini.

L'operazione

Durante il controllo, inoltre, le Fiamme gialle non hanno trovato documenti o fatture che attestassero la provenienza della merce e il regolare acquisto da operatori economici cinesi autorizzati all'esportazione in Italia. I titolari dell'attività, anch’essi di cittadinanza cinese, sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore e ricettazione.