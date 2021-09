Rissa in strada a Bagheria, arrestati tre uomini

I tre sono venuti alle mani per futili motivi e sono stati accompagnati in ospedale. Il gip di Termini Imerese ha disposto per loro la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

A Bagheria i carabinieri hanno arrestato tre giovani con l'accusa di rissa. Venuti alle mani per futili motivi, i tre, di 38 anni, 27 anni e 26 anni, sono stati portati dai sanitari del 118 all'ospedale Buccheri La Ferla e al punto territoriale di emergenza di Bagheria per essere medicati. Dopo le cure, sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Il gip di Termini Imerese ha disposto per tutti e tre la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.