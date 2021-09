Palermo, bruciano rifiuti in cantiere caserma carabinieri: arrestati

Hanno pensato di dare fuoco ai rifiuti nel cantiere per la ristrutturazione della caserma della stazione dei carabinieri di Santa Cristina Gela, nel Palermitano. Così quattro operai tra i 33 e i 56 anni sono stati arrestati in flagranza per "combustione illecita di rifiuti".

La vicenda

I militari, durante i normali controlli, hanno notato una colonna di fumo nei pressi della caserma. Sono arrivati nel fabbricato di proprietà comunale e hanno trovato i muratori che stavano bruciando nel cortile della costruzione, materiale di risulta del cantiere: plastica, sacchi di cemento. materiale in ferro, pezzi di intonaco e altro. Le fiamme sono state spente dagli stessi operai che sono stati portati ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.