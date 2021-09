Spaccia droga nel bar che gestisce, arrestato nel Catanese

I carabinieri hanno arrestato il gestore di un bar a Biancavilla, nel Catanese, perché accusato di aver spacciato droga nel suo locale. All’interno, i militari hanno trovato e sequestrato 32 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto e 15 grammi di marijuana. In un contenitore di patatine su una mensola hanno invece rinvenuto 175 euro, somma ritenuta provento dell'attività illecita. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.