Catania: minaccia i genitori e tenta di soffocare la madre, arrestato

L'indagato era stato già condannato due volte per lo stesso reato commesso sempre ai danni dei genitori, che sono stati costretti a lasciare la casa, non comunicando al figlio il nuovo indirizzo

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania per maltrattamenti in famiglia, ai danni dei genitori. E' successo in un paese della provincia etnea. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura.

Le violenze

Durante le indagini sono emersi ripetuti episodi di minacce, vessazione e aggressioni subite dai due coniugi, rispettivamente di 63 e 60 anni. L'uomo, che fa uso di stupefacenti, inveiva contro i due minacciandoli anche di "morte tra atroci sofferenze". In un'occasione ha anche tentato di soffocare la madre tenendole un cuscino contro il viso e bloccandole il polso.

L'indagato era stato già condannato due volte per lo stesso reato commesso sempre ai danni dei genitori, che sono stati costretti a lasciare la casa, non comunicando al figlio il nuovo indirizzo. Temendo per la loro incolumità lo hanno denunciato ai carabinieri.