Palermo, sbarcano con oltre 10mila euro in contanti: multati

A Palermo la guardia di finanza, con i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, hanno fermato un canadese e uno statunitense per non avere dichiarato di trasportare importi di denaro contante pari o superiore ai 10mila euro. Grazie all'aiuto del "cash dog" sono stati trovati 17.200 euro nel bagaglio del passeggero canadese e 16.240 euro in quello del viaggiatore statunitense. Per i due sono scattate le sanzioni amministrative.