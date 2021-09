Maltempo in Sicilia, intenso acquazzone in provincia di Siracusa

I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza gli edifici e soccorrere gli automobilisti. In provincia, a Rosolini, una tromba d'aria ha scoperchiato alcuni tetti

Intenso acquazzone nelle prime ore del mattino a Siracusa e in provincia. Strade allagate, tombini saltati e traffico paralizzato. I maggiori disagi in contrada Targia, nella zona nord della città, in viale Ermocrate e nella zona di Epipoli: carreggiate invase da acqua e fango proveniente dai campi circostanti. (IL METEO IN SICILIA)

L'intervento dei pompieri

I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza gli edifici e soccorrere gli automobilisti. In provincia, a Rosolini, una tromba d'aria ha scoperchiato alcuni tetti.