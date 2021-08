Palermo, incendio di rifiuti in via Messina Marine: indagini in corso

Vigili del fuoco e carabinieri sono stati intervenuti la scorsa notte in via Messina Marine, a Palermo, dove ignoti hanno dato fuoco ad alcuni cumuli di spazzatura e materassi abbandonati. I pompieri sono riusciti a evitare danni alle auto e alle abitazioni circostanti. I militari stanno indagando per risalire ai responsabili.

Altri incendi

Un episodio analogo è avvenuto pochi giorni fa nella zona di via Oreto dove sono andate a fuoco quattro auto insieme a ingombranti accatastati. Ancora prima due ragazzini a bordo di uno scooter erano stati visti girare con una tanica di benzina mentre appiccavano le fiamme alle cataste di rifiuti a Borgo Nuovo.