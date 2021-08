Palermo, insulta e aggredisce i carabinieri: arrestato un 42enne

L’uomo, stanco di attendere il suo turno per entrare in piazza Rivoluzione, dove gli accessi sono contingentati, si è scagliato contro i militari. Ora si trova ai domiciliari

I carabinieri del comando provinciale la scorsa notte hanno arrestato a Palermo un uomo di 42 anni che, stanco di attendere il suo turno per andare a piazza Rivoluzione, dove gli accessi sono contingentati, si è scagliato contro i militari. A causa della presenza di tanti palermitani e turisti nel centro storico di Palermo, le forze dell'ordine attorno alle tre come previsto dalle disposizioni della prefettura e dall'ordinanza del sindaco di Palermo del 30 luglio hanno chiuso le piazze cercando di contenere gli ingressi. L'uomo ha insultato e spintonato i carabinieri, che lo hanno bloccato e come disposto dal pm lo hanno condotto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.