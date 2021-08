Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La Sicilia resta in zona bianca con il dato sull'occupazione delle terapie intensive sotto la soglia del 10%.

8:23 - Clienti senza Green pass, multe e chiusure a Erice

Clienti senza green pass, lavoratori in nero e con il reddito di cittadinanza. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Erice e del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani durante controlli in alcuni ristoranti nel borgo turistico di Erice Vetta sul rispetto delle misure anti Covid-19. Molti clienti erano in regola e rispettosi della normativa, tuttavia i militari hanno anche accertato la presenza di alcuni senza il Green pass. Sono scattate così le sanzioni a carico sia agli avventori che ai titolari dei ristoranti per omesso controllo. Durante l'attività sono state rilevate anche violazioni in materia di lavoro: in tre ristoranti sono stati trovati 5 camerieri che lavoravano in nero. Uno di questi percepiva il reddito di cittadinanza e il proprietario del locale ne era a conoscenza. Per i tre ristoranti è scattato il provvedimento di sospensione delle attività, che sarà in vigore fino a quando queste non regolarizzeranno le posizioni d'impiego dei dipendenti e verranno pagate le sanzioni comminate. Complessivamente, nel corso dell'attività, sono state irrogate multe per 28 mila euro.

8:07 – In Sicilia 1.508 nuovi casi a fronte di 17.543 tamponi

Sono 1.508 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 17.543 tamponi processati. L'incidenza è all'8,6%. L'isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 21.265 con un aumento di 563 casi. I guariti sono 933 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 12 vittime e il totale dei decessi va a 6.201. Sul fronte ospedaliero sono adesso 746 i ricoverati, 22 in più rispetto al giorno precedente, di cui in terapia intensiva sono 83, lo stesso numero di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 231, Catania 411, Messina 128, Siracusa 148, Ragusa 144, Trapani 101, Caltanissetta 135, Agrigento 147, Enna 63.