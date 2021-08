Droga nel Catanese, piantagione di canapa indiana: arrestato 56enne

L’uomo, posto ai domiciliari in attesa della direttissima, è accusato di produzione illecita di sostanze stupefacenti: è stato sorpreso in un fondo agricolo di sua proprietà, nella frazione di Santa Maria degli Ammalati, mentre irrigava le piante, che sono state sequestrate

I carabinieri della stazione di Guardia Mangano hanno arrestato un 56enne di Acireale per produzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso in un fondo agricolo di sua proprietà, nella frazione di Santa Maria degli Ammalati, mentre irrigava una piantagione di canapa indiana. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.

La piantagione

I militari dell'Arma hanno sequestrato 27 piante di altezza variabile tra i 1,30 e 3,50 metri e un moderno impianto di irrigazione. Da analisi dei carabinieri del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania è emerso che dalla marijuana sequestrata si sarebbero potute ricavare 12mila dosi per un introito al dettaglio di circa 60mila euro.