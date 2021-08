Misterbianco, ruba energia elettrica e coltiva canapa indiana

L'uomo è stato arrestato per produzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato ed è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima

Per l'impianto di irrigazione, illuminazione e ventilazione di una mini-piantagione con 10 piante di canapa indiana che aveva in casa un 62enne a Misterbianco, nel Catanese, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. Lo hanno accertato i carabinieri durante un controllo con i cani antidroga.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato per produzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato ed è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Ed è stato accertato che il 62enne aveva cessato il contratto per la fornitura di energia elettrica nel 2010.