Ruba la borsa a una donna e fugge in auto, arrestato a Catania

Un uomo di 35 anni, P.C., è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver rapinato una donna della borsa, minacciandola di morte e strattonandola fino a farla cadere a terra, causandole diverse escoriazioni. Fuggito in auto, l'autore è stato bloccato nel quartiere di San Giorgio al culmine di un inseguimento durante il quale ha cominciato a correre ad alta velocità, mettendo a rischio l'incolumità anche di diversi bambini che stavano giocando nel quartiere. Parte della refurtiva è stata recuperata sul tragitto di fuga e restituita alla vittima. Su disposizione del pm di turno, l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa dell'udienza dei convalida