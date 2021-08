Salvati 35 scout dispersi nel Palermitano

La comitiva era stata data per dispersa da sabato in contrada Massariotta e Arcera, in territorio di Marineo. Uno dei giovani ha accusato un malore ed è stato richiesto l'intervento del 118

Sono stati salvati 35 scout che dal pomeriggio di sabato erano stati dati per dispersi in contrada Massariotta e Arcera, in territorio di Marineo. A lanciare l’allarme sono stati i capi scout. Subito sono iniziate le ricerche, che hanno permesso di recuperare i ragazzi e portarli in salvo. A supporto sono intervenuti i carabinieri di Corleone e una squadra dei vigili del fuoco del Tas, un gruppo speciale di ricerca. Un membro della comitiva scout ha anche accusato un malore e si è reso necessario l’intervento del 118.