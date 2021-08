Imbarcazione in fiamme a Porticello, indagini in corso

Le cause dell'incendio sono al vaglio della Capitaneria di Porto, non si esclude la natura dolosa

Un'imbarcazione da diporto è andata in fiamme la scorsa notte nel porticciolo di Porticello a Santa Flavia, in provincia di Palermo.

L'intervento della guardia costiera

Gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti in pochi minuti sul pontile del molo di Sopraflutto con alcuni estintori e con il sistema antincendio ad acqua del motopesca Andrea Padre. Le cause dell'incendio sono al vaglio della Capitaneria di Porto, non si esclude la natura dolosa.