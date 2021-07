Rapine in villa a Mondello, arrestato un 27enne

La Polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 27 anni accusato di aver commesso delle rapine in alcune ville in via principe di Scalea a Mondello. In un primo colpo il giovane è stato messo in fuga dalle urla di una donna che se lo è trovato in casa; in soccorso della signora è intervenuto un parente. Nel secondo episodio il ragazzo, residente in via Castelforte, è riuscito a rapinare un anziano sorpreso nel sonno. Sotto minaccia si è fatto consegnare 200 euro e un pc portatile. Il rapinatore è stato bloccato dalle volanti del commissariato Mondello nei presso del Charleston con ancora la sacca con il computer portato via da casa dell’anziano.