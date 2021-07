Reddito di cittadinanza senza titolo, denunciati in 5 nel Palermitano

Cinque persone sono state denunciate nel Palermitano dai militari della guardia di finanza in quanto destinatarie del reddito di cittadinanza senza averne diritto. Si tratta di tre persone a Carini e 2 a Capaci. Due avevano vinto giocando alle scommesse online; uno non aveva il requisito della residenza in Italia e i gli altri erano agli arresti domiciliari. Oltre alla denuncia è stata sequestrata la carta del reddito di cittadinanza. I cinque sono stati denunciati all'Inps per il recupero del denaro percepito, complessivamente 92 mila euro.