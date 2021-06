Droga, crack e cocaina in casa: arrestato dalla polizia a Catania

Gli agenti hanno rinvenuto nell'abitazione di un 44enne 350 grammi di stupefacente. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima

Un 44enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato nella sua abitazioni 14 dosi di crack e cocaina, alcune confezionate sottovuoto, per complessivi 350 grammi. È stato anche sequestrato un appunto di contabilità in cui era dettagliatamente riportata la quantità di droga consegnata durante la giornata. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima.