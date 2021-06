Catania, ordinazioni droga con messaggi sul telefono: arrestato 49enne

Lo spacciatore, arrestato dai carabinieri, era solito vendere le dosi con richieste da parte dei clienti tramite messaggi sul cellulare. In casa aveva 24 dosi di crack, 13 di cocaina e 850 euro

I carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato, nel rione Nesima, un 49enne per spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova ai domiciliari. Il pusher era solito vendere le dosi con ordinazioni ricevute su WhatsApp dai suoi clienti, che sono continuate ad arrivare mentre i carabinieri stavano operando.

I messaggi sul telefono

Sul cellulare sono stati trovati messaggi come: "Ciao mi puoi mandare 10 f e 20 c fammi sapere", "20 naso e 20 crack", "Sono a mano e possibile 20 euro". E visto che non poteva rispondere sono arrivate le 'lamentele' dei clienti: "Aspetto ancora ho (con l'acca, ndr) mi cuccu" e "Fratello comu arraggiuni".

L’arresto

L'uomo, alla vista dei militari, mentre era fermo sul suo scooter, si è disfatto di una busta contenenti 12 dosi di crack e sei di cocaina ed è stato trovato in possesso di 340 euro. Nella sua abitazione sono state rinvenute altre 24 dosi di crack, 13 di cocaina, il necessario per confezionare dosi e 850 euro. La droga e i soldi sono stati sequestrati.