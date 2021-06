Sequestrati oltre 4,5 chili di marijuana nel Catanese, un arresto

I carabinieri hanno sequestrato in un’abitazione della frazione Piano Tavola di Belpasso (Catania) più di quattro chili e mezzo di marijuana e hanno arrestato un 35enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno prima trovato in bagno quattro involucri con una ventina di grammi di marijuana e nel sottoscala una scatola di cartone piena di profumatori alla fragola usati per neutralizzare l'odore della droga e sfuggire ai controlli dei cani delle forze dell’ordine.