Misilmeri, fucile e munizioni in un camper: arrestato da carabinieri

A Misilmeri, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato G.D.A., 43 anni, per detenzione di armi e munizioni clandestine e ricettazione. In un camper che era in suo uso sono stati trovati un fucile a canne sovrapposte, calibro 12, con matricola abrasa e quasi 300 munizioni dello stesso calibro. L'arresto è stato convalidato. Il fucile sarà inviato a carabinieri del Ris di Messina per accertamenti balistici.