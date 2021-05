Sequestrati cellulari, notebook e tablet all’aeroporto di Catania

I militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania, in collaborazione con il personale della sezione operativa territoriale dell'Agenzia dogane e monopoli (Adm), hanno sequestrato all'aeroporto Vincenzo Bellini smartphone, notebook e tablet per un valore di circa 30mila euro, trasportati da un cittadino senegalese. L'uomo, che ha la residenza a Catania e in passato è stato già segnalato per analoghi reati, è stato denunciato per ricettazione.

Gli apparecchi sequestrati

Nei suoi bagagli sono stati trovati 60 smartphone, alcuni dei quali di ultimissima generazione, tre personal computer e due tablet per i quali il cittadino senegalese non è stato in grado di fornire alcuna documentazione atta a legittimarne il possesso.