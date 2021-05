A Favara nasce Spab, Società per le azioni buone

A Favara 70 cittadini si sono trovati questa mattina in piazza, assieme ad un notaio, e hanno creato Società per azioni buone. Docenti, comuni cittadini, imprenditori, esponenti delle associazioni si sono costituiti in un'impresa che utilizzerà i propri capitali per progettare e realizzare iniziative che promuovano una migliore qualità della vita. Gli obiettivi sono l'educazione ai mestieri e alla cittadinanza attiva, la mobilità urbana e il recupero di aree degradate.

Società per azioni buone

La creazione di Società per azioni buone vuole essere un ulteriore supporto allo sviluppo economico e sociale del territorio. Mobilità sostenibile, salute, servizi, incremento del valore immobiliare della città attraverso la rigenerazione e la riconversione degli spazi sono le prime direttrici di questa impresa che coniuga profitto economico, profitto sociale ed ecologico. Nell'ultimo anno in Italia, i depositi in banca di famiglie e imprese risultano essere aumentati. L'idea è di invitare le persone a destinare una piccolissima parte di questi risparmi in progetti che abbiano un impatto nel loro quotidiano, contribuendo per esempio a ridurre l'esodo dei loro figli in cerca di occupazione. Il primo atto concreto della Società per azioni buone è stato quello di donare al Comune di Favara 70 alberi, uno per ogni socio fondatore. Ma ci sono già in cantiere tanti progetti, come quello sulla mobilità sostenibile, promossi da un Cda a prevalenza femminile.