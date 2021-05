Palermo, rapinarono imprenditore davanti a negozio: tre indagati

Lo scorso 20 dicembre un giovane imprenditore fu rapinato in via Libertà a Palermo davanti a un negozio. Era andato insieme a tre amiche per fare acquisti. Aveva 30mila euro. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza ai domiciliari nei confronti di due giovani C. G., 36 anni e F. G., 22 anni, e per N. P., 19 anni il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla pg. Secondo l'accusa sarebbero i tre che hanno strappato il borsello con i soldi.