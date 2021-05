Scappa dal supermercato con il carrello pieno: arrestato nel Catanese

I carabinieri hanno ammanettato un 23enne per tentato furto aggravato: aveva fatto incetta di superalcolici e prodotti costosi e poi tentato la fuga da un'uscita di emergenza

I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato un 23enne di Catania, poi sottoposto ai domiciliari, per tentato furto aggravato. L'uomo aveva fatto incetta di superalcolici e prodotti costosi in un supermercato e poi tentato la fuga, col carrello pieno, da un'uscita di emergenza. Ma sono intervenuti i militari avvertiti dal personale di vigilanza che avevano notato lo strano comportamento dell'uomo. La merce rubata, per un valore di 1.500 euro, è stata restituita al proprietario.