Palermo, armi e cartucce trovate dalla polizia in un'aiuola allo Zen 2

Durante alcuni controlli e perquisizioni in via Michele Alajmo, nel quartiere Zen 2 a Palermo, gli agenti del commissariato "San Lorenzo", hanno rinvenuto nascoste in un'aiuola pistole e munizioni. Le armi erano in un involucro di plastica contenente alcuni indumenti, una pistola giocattolo, due impugnature e due tamburi per pistola e oltre 400 cartucce. Il tutto è stato sequestrato. Verranno eseguiti accertamenti biologici, dattiloscopici e balistici per cercare di capire se gli indumenti e l'arma giocattolo siano stati utilizzati per compiere illeciti.