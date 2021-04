Palermo, furto in una palestra: due arresti

A Palermo u carabinieri hanno arrestato per furto aggravato M.G. di 44 anni, originario della Costa D'Avorio, e S.H. di 32 anni, malese. Entrambi sono stati sorpresi mentre rubavano nella palestra Virgin di via Ventura. Per due volte l'impianto sportivo chiuso in questo periodo per l'emergenza Covid era stato depredato. I militari hanno sorpreso i due uomini mentre con attrezzi da scasso cercavano di forzare la porta della struttura.