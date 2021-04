Catania, sequestrati 250mila articoli contraffatti: 10 denunce

A Catania la guardia di finanza ha sequestrato oltre 25mila articoli falsificati e non sicuri, ritrovati in nove esercizi commerciali in diversi comuni della provincia etnea, denunciando i vari gestori. Sigilli sono stati posti a giocattoli, articoli da giardinaggio, capi di abbigliamento, mascherine Dpi, zainetti, cappellini, apparecchiature e materiale elettrico e piccoli elettrodomestici.