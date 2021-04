Palermo, trovato con 650 grammi di marijuana: arrestato

Nel corso della perquisizione nell'abitazione, i militari hanno trovato anche 6.500 euro in banconote da 20 e da 50 due bilancini digitali e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente

A Palermo i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo, O.G.C., di 50 anni. I militari hanno notato l'uomo entrare in via delle Pergole e insospettiti lo hanno raggiunto. Nel corso della perquisizione nell'abitazione, i militari hanno trovato 650 grammi di marijuana, parzialmente divisa in dosi, oltre a 6.500 euro in banconote da 20 e da 50 due bilancini digitali e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.