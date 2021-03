Misterbianco, due arresti per violenza sessuale avvenuta 4 anni fa

Un 37enne, A. S., e un 26enne, E. S., sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. L'episodio, ai danni di una giovane donna, risale a circa 4 anni fa. Nei loro confronti militari dell'Arma hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania dopo la loro condanna a cinque anni e tre mesi di reclusione ciascuno.

La violenza

I due, secondo l'accusa, facevano parte di un terzetto che la notte dell'1 ottobre 2017, dopo una serata passata in discoteca a Catania, violentarono in auto una ragazza di 25 anni conosciuta nel locale. Facendole credere di riaccompagnarla a casa in macchina, portarono la vittima in una zona appartata di Misterbianco dove la violentarono riprendendo alcune fasi degli abusi anche con un cellulare. Gli indagati furono fermati dopo indagini avviate in seguito alla denuncia della vittima.