Scoperto un laboratorio per modificare armi nel Catanese, un arresto

Ai domiciliari per detenzione di armi clandestine e di munizioni un uomo di 31 anni. I carabinieri hanno sequestrato, tra le altre cose, una pistola scacciacani BBM modello 315 auto calibro 8 modificata per sparare veri proiettili

Un'officina dove venivano modificate armi è stata scoperta a Scordia (Catania) dai carabinieri nel capanno degli attrezzi di Contrada Archi Barona di un uomo di 31 anni, che è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione di armi clandestine e di munizioni. L'operazione è stata portata a termine dai militari Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia e dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sicilia".

Il sequestro

I militari hanno sequestrato una pistola scacciacani BBM modello 315 auto calibro 8 modificata per sparare veri proiettili, un fucile artigianale ad aria compressa senza matricola anch'esso modificato nella potenzialità offensiva, una pistola artigianale in fase di costruzione assemblata utilizzando anche tubi idraulici in acciaio completa di due canne intercambiabili da 4,5 e 5,5 mm; una pistola scacciacani marca Bruni mod.92 calibro 8 mm sulla quale si stava lavorando per aumentarne la potenzialità offensiva; infine, tre proiettili calibro 6,35 ed uno calibro 22.