Riposto, rubava snack e soldi in macchinette scuola: arrestato

L'arresto

Questa è l'accusa mossa dai carabinieri a un 27enne, che è stato arrestato per furto. I furti sono avvenuti il 29 settembre 2020 e il 13 e 27 gennaio scorsi. In tutte e tre le occasioni il ladro ha spostato le telecamere di sorveglianza ma la seconda e la terza volta è stato filmato da una telecamera miniaturizzata che i carabinieri avevano fatto installare. Il giovane è in carcere.