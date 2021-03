Catania, sala scommesse clandestina: una denuncia

I carabinieri hanno anche elevato sanzioni per circa 36mila euro, sequestrato due computer, un monitor, una tastiera e una stampante e chiuso il locale per cinque giorni per inosservanza della normativa anti Covid

Una sala scommesse clandestina è stata scoperta a Catania dai carabinieri all'interno di un chiosco bar di via Zia Lisa. Il titolare è stato denunciato. I militari hanno anche elevato sanzioni per circa 36mila euro, sequestrato due computer, un monitor, una tastiera e una stampante e chiuso il locale per cinque giorni per inosservanza della normativa anti Covid.