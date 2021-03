Catania, avevano 1.200 piante di marijauna in garage: due arresti

A Catania la polizia ha arrestato due persone. Si tratta di un 43enne e di un 30enne. L'accusa è quella di produzione e spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati sorpresi dalla polizia in un garage di via Belfiore in cui c'erano 700 piante di marijuana alte circa un metro e altre 500 piante già essiccate pronte per la vendita. Su disposizione della Procura sono stati condotti in carcere.