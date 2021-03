In manette un uomo di 38 anni: si trova in carcere ed è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti

A Gravina di Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato oltre un chilo di marijuana e 125 euro nella sua auto e altri 23 grammi di cocaina e materiale per confezionare dosi nella sua abitazione. L'uomo è ora in carcere.