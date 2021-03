Paternò, rapina supermercato armato di coltello: incastrato da video

Un uomo di 45 anni, A.C., è stato fermato da carabinieri per rapina aggravata. Secondo l'accusa, armato con un grosso coltello da cucina, indossando un cappellino e con il volto in parte coperto dalla mascherina protettiva, avrebbe fatto irruzione in supermercato rubando circa 500 euro da un cassa e poi fuggire.

Incastrato dal video

L'uomo è stato riconosciuto da militari dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza che hanno ripreso la rapina. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli investigatori hanno sequestrato indumenti identici a quelli indossati dal rapinatore. L'uomo è stato bloccato a un centinaio di metri dalla caserma del comando della compagnia dei carabinieri di Paternò dove si stava recando per consegnarsi.