In provincia di Palermo i carabinieri hanno denunciato un uomo di 80 anni di Marineo, F.B., accusato di detenzione illegale di munizionamento. Nel corso dei controlli dei militari in un immobile in contrada Arciera, a Monreale, sono state trovate, nella stanza da letto, 19 cartucce calibro 12 per fucile da caccia.