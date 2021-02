Incendio in ospedale ad Acireale, evacuato reparto Covid

Le fiamme si sono propagate nel reparto di radiologia per motivi che sono al vaglio dei carabinieri. A causa del fumo i sei pazienti del reparto sono stati trasferiti in un'altra ala dell'ospedale

Evacuato un reparto Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN SICILIA) dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, in provincia di Catania, a causa di un incendio che si è sviluppato intorno all'una della notte nel nosocomio. Le fiamme si sono propagate nel reparto di radiologia per motivi che sono al vaglio dei carabinieri di Acireale, coadiuvati dai vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio. A causa del fumo i sei pazienti del reparto sono stati trasferiti in un'altra ala dell'ospedale.