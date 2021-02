Droga a Catania: arrestato 24enne in possesso di 3 chili di marijuana

Il giovane è stato ammanettato dalla polizia: con sé aveva anche 2,5 grammi di cocaina e materiale per la pesatura e il confezionamento. Il ragazzo si trova nel carcere di piazza Lanza

Un 24enne è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perché sorpreso in possesso di circa 3 chili e 100 grammi di marijuana del tipo 'amnesia', di 2,5 grammi di cocaina e materiale per la pesatura e il confezionamento. Le sostanze stupefacenti sono state trovate durante una perquisizione della sua abitazione, nel quartiere di Picanello. Il giovane, in un primo momento posto agli arresti domiciliari dopo l'udienza di convalida, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.